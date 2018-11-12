Козак рассказал, насколько зимнее дизтопливо будет стоит дороже летнего

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Зимнее дизельное топливо в розничной продаже в России будет стоить дороже летнего на 2 рубля за литр, такая разница обусловлена более высокой себестоимостью его производства, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Соглашением предусматривается, что там, где вводится зимнее дизельное топливо, оно на два рубля может быть дороже летнего", — сказал Козак.

По его словам, рост цен на зимнее дизельное топливо происходит каждый год, что обусловлено более высокой себестоимостью его производство по сравнению с летним, разница как раз и составляет 2-3 рубля. Тем не менее, учитывая особенный ажиотажный интерес к ценникам на АЗС в этом году, правительство решило прописать этот момент в соглашении.

"С 15 октября в разных регионах начинает замещаться летнее дизельное топливо на зимнее, и граждане воспринимают это как повышение цен на дизельное топливо", — пояснил вице-премьер.

Согласно протоколу совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 31 октября, с которым ознакомились РИА Новости, кабмин РФ поручил субъектам рынка до 31 марта сдерживать мелкооптовые цены, в среднем по России, на летнее дизельное топливо на уровне 51,201 тысячи рублей за тонну. При этом цена зимнего дизельного топлива предусмотрена выше на 2,4 тысячи рублей за тонну с учетом последующей трансляции на АЗС.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.