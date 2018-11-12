В России вводится госпошлина за рассмотрение досудебных споров по тарифам

Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства РФ. 12 ноября 2018

Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства РФ. 12 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении единой госпошлины в размере 120 тысяч рублей за рассмотрение досудебных споров и разногласий, связанных с применением регулируемых цен и тарифов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Реализация закона принесет в бюджет дополнительно более 10 миллионов рублей. Это является одним из элементов унификации тарифного законодательства в РФ, отмечал заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Ранее в РФ взимались два вида госпошлин за принятие решений ФАС по спорам и разногласиям в данной сфере. За принятие решения в досудебном порядке по спорам, связанным с установлением и применением регулируемых цен и тарифов в соответствии с законодательством о естественных монополиях, госпошлина составляла 160 тысяч рублей.

Госпошлина за принятие решения по разногласиям между региональными органами власти, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также между региональными, местными властями и организациями коммунального комплекса, была определена в 80 тысяч рублей.

Закон, внесенный правительством РФ, вместо этих двух устанавливает одну госпошлину в размере 120 тысяч рублей.

Работа, которую выполняет ФАС, и по сложности, и по объему приблизительно одинаковая, поэтому предлагается установить унифицированный размер госпошлины, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.