В Оренбуржье запустят крупнейший комплекс солнечных электростанций

ОРЕНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Две крупных солнечных электростанции (СЭС) в Сорочинске и поселке Новосергиевка Оренбургской области откроются в среду, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, солнечные электростанции на западе Оренбуржья начали строить в начале этого года. Изначально планировалось завершить строительство и запустить обе станции в промышленную эксплуатацию к началу 2019 года.

"Новые станции являются первыми элементами инвестиционной программы компании "Т Плюс" в области возобновляемой энергетики "Солнечная система". Мощность Сорочинской солнечной электростанции (СЭС "Уран") составит 60 МВт. Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС "Нептун") будет иметь мощность 45 МВт. Основные компоненты станций произведены на отечественных предприятиях", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что Сорочинская СЭС станет крупнейшей солнечной электростанцией в Единой энергосистеме России.

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