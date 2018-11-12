РСПП обеспокоен угрозой вторичных санкций США для европейских партнеров

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспокоен угрозой вторичных санкций со стороны США, которая может повлиять на европейских партнеров, заявил глава РСПП Александр Шохин.

"Мы считаем, что правительство правильно делает, что закладывает в долгосрочные свои прогнозы до 2024 года, на ближайшие пять-шесть лет, сохранение санкционных режимов", — сказал Шохин, выступая на Российско-Турецком бизнес-форуме.

"Мы считаем, что дело не в самих санкциях. Российская экономика и российские компании более-менее сумели адаптироваться к санкционным режимам, но большую проблему гораздо мы видим в ситуации неопределенности, которая сдерживает реализацию инвестиционных планов компаний, сдерживает, в том числе, двустороннее и многостороннее сотрудничество", — отметил глава РСПП.

"К концу месяца США должны принять очередной пакет санкций, который может коснуться, в том числе, и финансового сотрудничества, и экспортно-импортных отношений. Мы примерно понимаем перечень этих санкций", — продолжил Шохин.

При этом он отметил, что дело не в том, какие санкции введут американцы против России. "Если они, например, закроют импорт российских товаров, то практически никто не пострадает, никто не заметит. Американцы очень гибкие — они делают исключения для той российской продукции, в которой они сильно нуждаются: ракетные двигатели, титан, ряд других товаров", — пояснил глава РСПП.

"Беспокоит угроза вторичных санкций. Дело в том, что наши партнеры из Европы, других стран, они, конечно, будучи включенными в глобальные финансовые отношения, боятся того, что вторичные санкции будут распространены на них в случае сотрудничества с российским бизнесом", — сказал Шохин, добавив, что поддерживает ЕС в создании аналога SWIFT, своего валютного фонда и в ориентации на увеличение доли расчетов в национальных валютах.