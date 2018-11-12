Путин пока не планирует обсуждать с саудовским королем ситуацию с нефтью

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Планов разговора президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии по ситуации на рынке нефти пока нет, но при необходимости это возможно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такого плана нет, но вы знаете, что телефонные разговоры могут по мере необходимости возникать весьма и весьма оперативно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли план разговора Путина и короля Саудовской Аравии, учитывая получившуюся волатильность на рынке нефти.