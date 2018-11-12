Турецкие экспортеры хотят расширять торговлю с Россией в нацвалютах

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Турецкие экспортеры выступают за расширение торговли в нацвалютах с Россией, а также предлагают торговлю по бартеру, заявил президент Ассамблеи экспортеров Турции Исмаил Гюлле.

"Наши лидеры поставили нам задачу увеличивать долю расчетов в национальных валютах при торговле… Мы действительно видим, насколько правильный этот подход. В 2017 году приблизительно 9% экспорта в Россию мы осуществили в национальной валюте. Этот процент мы хотим увеличивать", — сказал он, выступая на российско-турецком бизнес-форуме.

Он также предложил ввести систему бартера при торговле с Россией. "Мы закупаем сырье, энергетические ресурсы. Здесь мы предлагаем использовать бартерную систему. Это тоже откроет новые пути для развития торговли", — уверен Гюлле.

"Мы готовы находить любые средства и механизмы для торговли и всегда открыты к проектам и предложениям в этом направлении", — заключил он.