ФосАгро вновь выступила партнером матча за звание чемпиона мира по шахматам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Группа "ФосАгро" вновь выступила стратегическим спонсором проходящего в Лондоне матча за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

В этом году в Лондоне действующий чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент на титул Фабиано Каруана (США) сражаются за шахматную корону в матче из 12 партий с классическим контролем времени и с возможным тай-брейком, если после 12 партий счет будет равным.

"Мы полагаем, что интерес к шахматам во всем мире растет, игра развивается, переходя с телеэкранов в мобильный интернет, завоевывая новых поклонников по всему миру. Мы надеемся совместными усилиями с FIDE и РШФ вывести шахматы на новый уровень популярности и востребованности. И как вице-президент Росийской шахматной федерации (РШФ) я уверен, что в ближайшие годы нам удастся вернуть шахматную корону в Россию", — сказал генеральный директор ФосАгро" Андрей Гурьев.

Пресс-служба холдинга отмечает, что для группы "ФосАгро" стало доброй традицией поддерживать турниры и матчи за звание чемпиона мира по шахматам (в Сочи — 2014 год, в Нью-Йорке — 2016 год).