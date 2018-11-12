Глава ФССП раскритиковал ежегодные траты службы на почтовые уведомления

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей ежегодно служба судебных приставов тратит на почтовые уведомления сторон исполнительного производства, считает эту форму уведомления устаревшей, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В рамках одного исполнительного производства мы должны направлять минимум 8 почтовых уведомлений. Если умножить на тот объём (исполнительных производств) который у нас есть за неполный год, то нам на почтовые расходы надо более 8 миллиардов рублей. Мне кажется, что это нерациональные расходы с учётом развития технологий" — сказал Аристов в ходе круглого стола в Госдуме.

При этом он подчеркнул, что по желанию граждане будет получать и почтовые уведомления, "никто запрещать это не намерен".

Глава ФССП напомнил, что законопроект об оптимизации уведомления сторон об исполнительном производстве был принят Госдумой в первом чтении. Его реализация обеспечит гражданам получение в электронной форме полной информации об исполнительном производстве через Единый портал государственных услуг или посредством СМС-сообщений.

Он сообщил, что сейчас на едином портале госуслуг зарегистрировано 62 миллиона пользователя, которые потенциально могут получать всю информацию через личный кабинет стороны исполнительного производства.