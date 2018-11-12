НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Все российские нефтяные компании подписали соглашение для стабилизации цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Владимира Путина с правительством..

По его словам, соглашения с компаниями оформили 7-10 ноября.

"Каждой нефтяной компании доводился объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, соответствующим поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%, а также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект", — отметил вице-премьер.

Козак подчеркнул, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а цены заморожены.

"Мы будем контролировать эту ситуацию. Мы договорились с компаниями, что действует принцип "один за всех и все за одного", иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-то один не будет выполнять соглашение, то мы вынуждены будем применять системные меры, которые предусмотрены законом в виде введения заградительных экспортных пошлин", — добавил он.

В конце октября. Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня 2018-го, а затем их плавно переиндексируют с учетом инфляции 4-4,6 процента. Соглашение действует до 31 марта.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.