Меры стабилизации внутреннего рынка топлива оправданы, считает Алекперов

АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. Меры правительства РФ, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива, оправданы, они дадут возможность стабилизировать ситуацию, заявил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах форума ADIPEC.

"В той ситуации, в которой сегодня оказался рынок, эти меры оправданы, и наша компания подписала соглашение по стабилизации цен до 31 марта. Мы уверены, что это даст возможность стабилизировать рынок, особенно эти два месяца, потому что с 1 января начинает работать механизм демпферной ставки — он позволит урегулировать", — сказал Алекперов.

"Конечно, нужно продолжать наш диалог с правительством. Потому что, может, проще сделать ставку плавающего акциза, как во многих странах сделано. Она четко регулирует так называемый внешний рынок с внутренним и позволяет этим скачкам, особенно в цене, напрямую реагировать", — добавил он.

"Рынок будет стабилизирован, потому что объем производства огромный на территории России. Главное, чтобы все подключились, не только "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром нефть". Чтобы все компании обеспечили поставку как бензина, так и дизельного топлива на российский топливный рынок", — также отметил Алекперов.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером 31 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласовали меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Согласно протоколу совещания, компании взяли на себя выполнение этих обязательств с 1 ноября по 31 марта 2019 года.

По итогам того же совещания Козак поручил Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС до 1 марта 2019 года дополнительно проработать вопрос введения в России плавающих ставок акцизов на топливо — в зависимости от цен на нефть.