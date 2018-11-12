Путин призвал не допускать закупки лекарств по завышенным ценам

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании президента с членами правительства сообщила, что до 2020 года со всеми регионами разработан и утвержден план подключения региональных централизованных сегментов подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением к информационной аналитической системе. По ее словам, это даст возможность каждому региону самостоятельно контролировать процесс планирования и обеспечения закупок лекарственных препаратов и выявлять те точки, которые позволяют обеспечить потенциальное сохранение ресурсов и расширение охвата граждан лекарствами.

"Вы в начале сказали, что основная задача (информационной аналитической) системы предотвращения неэффективного расходования бюджетных средств, что важно, но конечная цель — это предотвращение закупок по завышенным ценам. И, соответственно, дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий", — заявил Путин.

"Она (система) выполняет свою задачу. Предварительные данные показывают, что по целому ряду однородных групп лекарств мы снижаем уже сейчас цену на 10-15%, но расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить более существенно", — ответила Скворцова президенту.