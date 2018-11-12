Путин попросил Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил профильного вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты.

"В начале я попросил бы Дмитрия Николаевича Козака рассказать о том, как идет работа по сдерживанию цен на нефтепродукты. Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад. В каком состоянии сегодня?" — сказал Путин в начале совещания с членами правительства.