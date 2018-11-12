В России доллары девать сейчас некуда, считает эксперт

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Потребность российской экономики в долларах снижается, что неудивительно в условиях санкций США, по большому счету американская валюта сейчас активно используется в РФ только как средство для вложения населением своих сбережений, прокомментировал РИА Новости Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр", работающей в сфере инвестиционного консалтинга.

"В России сейчас доллары девать некуда. Раньше мы спонсировали операции carry trade, реинвестировали валюту для иностранных контрактов и для возврата купонов, например, по евброоблигациям. У нас сейчас снизился объем еврооблигаций, долларовая нагрузка с каждым месяцем снижается, потому что негде размещать деньги, чистая процентная маржа снижается по валютам, и эта тенденция будет продолжаться. Это совершенно объективная тенденция в свете санкций финансовых", — отметил эксперт.

Американское издание Wall Street Journal в воскресенье написало, что Россия пытается отказаться от доллара, поскольку ее экономика оказалась под давлением санкций США, очередной раунд которых ожидается в ноябре. В статье отмечается, что ЦБ РФ в этом году наращивал вложения в золото и, напротив, продавал американские гособлигации, кроме того российские власти работают над увеличением внешней торговли в рублях и других валютах. Процесс дедолларизации должен помочь смягчить эффект, если новые санкции затронут финансовую систему РФ, указывает WSJ.

"Wall Street Journal может по этому поводу очень сильно удивляться, но это рукотворная вещь, и когда вводили санкции, в принципе, на это должны были рассчитывать. Российской экономике сейчас нужны рубли, доллары сейчас не нужны", — сказал Рожанковский.

По его мнению, сейчас в РФ валюта выполняет практически единственную функцию – это средство сбережения. "Чтобы та или иная валюта была сильная в экономике, она должна циркулировать, обращаться. У нас люди покупают доллары, потом хранят и в какой-то момент меняют на рубли. Больше с долларом у нас ничего не происходит в экономике", — отметил эксперт.