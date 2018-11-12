ШАНХАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы рассматривают возможность создания туристических городков премиум-сегмента на Дальнем Востоке, в Сибири и в Краснодарском крае, сообщила РИА Новости директор Центра организации сотрудничества с региональными и профессиональными объединениями КНР Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Асель Смоляр.

По словам Смоляр, российская сторона в ходе завершившегося в эти выходные в Шанхае Первого международного импортного ЭКСПО провела переговоры с французской туристической компанией Club Med и китайским инвестиционным холдингом Fosun Group.

"Речь идет о предоставлении туристических услуг в премиум-сегменте all inclusive ("все включено") в специально созданных закрытых туристических городках. Для российского рынка это совершенно новый уровень развития обслуживания в туристической сфере", — сказала Смоляр.

Она отметила, что в России курортные городки могут появиться в первую очередь в восточных и юго-западных регионах России.

"Обсуждение ведется по регионам Сибири и Дальнего Востока. Мы в первую очередь предлагаем китайским партнерам наши перспективные регионы, такие как Красноярский край, Новосибирская область, Приморский край, Свердловская область и Краснодарский край", — добавила она.

Французская компания Club Med предоставляет отдых в более 70 курортных городках в 26 странах мира по системе "все включено". Летние городки ориентированы на пляжный туризм, зимние — на лыжный спорт. В 2015 году компания была приобретена Fosun Group.