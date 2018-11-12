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Экономика

Якутия вышла в лидеры по инвестициям на Дальнем Востоке

(обновлено: 12:26 12.11.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкОкрестности города ЯкутскаОкрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутии) составил более 180 миллиардов рублей, что является лучшим показателем в Дальневосточном федеральном округе. На долю республики приходится более 37% от общего объема инвестиций в округе. При этом следует отметить очень хорошую динамику роста объема инвестиций. По итогам 2017 года инвестиции в основном капитал в Якутии выросли на 35,4%, а по итогам первого полугодия 2018 года — на 15,6%, что существенно превышает показатели по РФ и по Дальневосточному федеральному округу.

Айсен Николаев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Глава Якутии рассказал, чем было бы полезно строительство моста через Лену
Привлечение инвестиций является в современных условиях одним из ключевых факторов, способствующим социально-экономическому развитию. Это дает стимул к развитию инфраструктуры, росту промышленности и, в конечном итоге, к повышению благосостояния населения. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал в целом по РФ увеличился на 4,4%, а по итогам первого полугодия 2018 года — на 3,2%. Однако динамика инвестиций в региональном разрезе очень неоднородна. В ряде регионов инвестиционная активность находится на низком уровне, а есть регионы, которые привлекают инвестиции гораздо более высокими темпами, чем общероссийские. Высокая инвестиционная активность в Якутии является важным стимулом ее экономического развития.

По итогам 2016 года республика стала лидером по объему валового регионального продукта в округе, при этом рост валового регионального продукта в регионе отмечается на протяжении последних семи лет. В 2016 году индекс физического объема валового регионального продукта в республике составил 104,0%. По этому показателю Якутия занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и восьмое среди всех субъектов РФ. Республика входит в первую десятку регионов РФ по объему ВРП на душу населения.

Республика Саха (Якутия) занимает 21-е место в Рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2017 года, подготовленным агентством "РИА Рейтинг". Из регионов Дальневосточного федерального округа в рейтинге она уступает только Сахалинской области.

На территории Якутии реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в различных сферах экономики. В топливно-энергетическом комплексе это разработка и обустройство новых месторождений, строительство газопровода "Сила Сибири", создание территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия". В горнорудном комплексе — проекты по освоению месторождений золота и алмазов: освоение Верхне-Мунского месторождения алмазов, Нежданинского золоторудного месторождения, строительство и эксплуатация ГОКа "Тарынский" на золоторудном месторождении "Дражное". В рамках развития транспортной системы — строительство и реконструкция аэропортов ФКП "Аэропорты Севера", строительство моста через реку Лена в районе города Якутска и ряд других. Также реализуются крупные проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма.

Свидетельством высокой инвестиционной активности в республике является рост объема строительных работ. По итогам 9 месяцев 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", вырос в регионе на 7,8%, что существенно превышает показатели по РФ (-0,7%) и по Дальневосточному федеральному округу (+0,2%).

Высокая инвестиционная активность способствует не только росту экономики Якутии, но и повышению уровня жизни населения. По итогам января-сентября 2018 года индекс промышленного производства здесь составил 106,2%, а реальные денежные доходы населения в январе-августе 2018 года увеличились на 2,3%. Темпы роста были выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и по стране в целом. По индексу промышленного производства республика занимает вторе место в ДФО, а по реальным денежным доходам — первое.

ВРИО главы Якутии Айсен Николаев во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Айсен Николаев: Якутии нужны богатые японские туристы
На проходившем в этом году Восточном экономическом форуме был подписан ряд соглашений, направленных на реализацию новых крупных проектов в Якутии. В частности, с Дальневосточной энергетической управляющей компанией достигнута договоренность о развитии энергетической инфраструктуры региона.

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Якутии и ПАО "Ростелеком" в вопросах реализации проектов, связанных с цифровой экономикой. Также перспективными являются проекты взаимодействия с Японией. Основными сферами здесь выступают промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и научное сотрудничество. Есть основания полагать, что позитивная динамика инвестиционной деятельности в республике продолжится и в будущем. Это должно способствовать развитию экономики региона, что найдет свое отражение в росте благосостояния и повышения качества жизни населения.

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