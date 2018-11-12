Пензенский губернатор потребовал чутко реагировать на жалобы бизнеса

ПЕНЗА, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным чутко реагировать на все жалобы бизнеса на действия властей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

"Необходимо внимательно и в кратчайшие сроки рассматривать все обращения и жалобы бизнеса на действия власти", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона поручил министерству экономики области и региональному бизнес-омбудсмену проанализировать иски, поданные в суды представителями бизнеса по поводу нарушений прав, и оценить процент положительных решений по ним.

"Сразу станет видно, как работают муниципалитеты, кто и на каком этапе приостанавливает работу. Это основание для работы с подчиненными – кто перестраховывается и тормозит развитие бизнеса", — отметил Белозерцев.

Губернатор также потребовал активизировать работу по выделению предпринимателям земельных участков и подключению к инженерным сетям, создав беспрецедентные условия для развития бизнеса. "Все должно решаться оперативно, в кратчайшие сроки", — подчеркнул он.