Глава Тувы надеется на продолжение совместных проектов с Хакасией

КРАСНОЯРСК, 12 ноя — РИА Новости. Тува надеется на продолжение совместных проектов с новым руководством Хакасии в рамках проекта "Енисейская Сибирь", заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы со ссылкой на главу региона Шолбана Кара-оола.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Он набрал 57,57% голосов избирателей при явке 45,73%.

"Уверен, что как соседи мы не только продолжим существующие между нашими регионами общие проекты, но и расширим сотрудничество новыми делами", — процитировали власти региона слова Кара-оола.

Ранее Кара-оол и прежний глава Хакасии Виктор Зимин поддержали предложение губернатора Красноярского края Александра Усса о создании на территории трех регионов Енисейской экономической зоны. Кара-оол ожидает, что проект привлечет инвестиции и позволит ускорить развитие инфраструктурных проектов.

В декабре Усс заявлял о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории Красноярского края и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия.

В феврале после визита президента РФ Владимира Путина в Красноярск Усс сообщил, что глава государства поддержал планы создания Енисейской экономической зоны. Также он заявил, что в ближайшие 10 лет портфель инвестиций в проект составит около 2 триллионов рублей.