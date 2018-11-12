ФосАгро увеличила в 1,6 раза среднегодовой объем продаж в страны ЮВА

МОСКВА. 12 ноя — РИА Новости. Группа "ФосАгро" за последние пять лет увеличила ежегодный объем реализации продукции в странах Юго-Восточной Азии более чем в 1,6 раза, сообщил директор "ФосАгро-Азия" Владимир Харитонов.

Как сообщает пресс-служба компании, Харитонов выступил на прошедших в Сингапуре мероприятиях по случаю пятилетия "ФосАгро-Азия" — одного из ведущих региональных трейдеров группы "ФосАгро", работающих на рынках Азиатского региона с 2013 года.

В зоне интересов компании — государства региона, на которые приходится около 25% от мирового потребления минеральных удобрений (без учета Китая). Более 80% продаж "ФосАгро-Азия" приходятся на крупнейшие государства региона — Индию, Вьетнам, Таиланд и Индонезию. "ФосАгро-Азия" также активно наращивает клиентскую базу и объемы продаж в Мьянме, Малайзии, Пакистане, Бангладеш, Камбодже и Филиппинах.

"Пять лет назад мы пересмотрели глобальную стратегию развития и продаж группы и начали путь к прямым зарубежным продажам через изучение потребностей местных аграриев. "ФосАгро-Азия" стала первым собственным зарубежным торговым офисом и первым трейдером. Сегодня, благодаря эффективному развитию зарубежных трейдинговых компаний и офисов, доля глобальных прямых продаж "ФосАгро" превышает 90%", — отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

По словам члена Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле, Азия сейчас находится на пике роста, люди в этом регионе нуждаются в эффективном экологически безопасном устойчивом сельском хозяйстве, а ФосАгро — один из лучших производителей с точки зрения качества и чистоты продукции.