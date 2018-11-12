О сокращении добычи нефти в 2019 году говорить рано, считает Алекперов

АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. Пока рано говорить о возможном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2019 году, цена на нефть достаточно высокая, заявил РИА Новости глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка.

На вопрос, как он оценивает возможное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2019 году, Алекперов ответил: "Я считаю, что пока рано говорить об этом. Цена на нефть достаточно высокая".

"То, что договоренность (между странами ОПЕК+ — ред.) сохранилась — это очень важно. Есть возможность мониторить рынок. Мы поддерживаем действия ОПЕК+", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.