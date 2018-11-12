Ъ: Россия и Якутия пока сохранят контрольную долю в капитале "Алросы"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РФ и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в "Алросе", решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой источники.

Как сообщает издание, на этой неделе истекает срок действия акционерного соглашения по "Алросе" между Росимуществом и министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) Якутии от 18 ноября 2013 года. Оно, в частности, обязывает каждую из сторон сохранять за собой не менее 25% плюс одной акции алмазной компании, а также координировать ее корпоративное управление. Стороны "обязуются приложить все усилия для согласования их представителями единой позиции по вопросам компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета", говорится в документе.

При этом, как следует из соглашения акционеров "Алросы", оно автоматически продлевается на пять лет, "если стороны не согласуют иное". По данным источников газеты, знакомых с ситуацией, этот сценарий основной, и никаких дискуссий по этой теме в правительстве пока не ведется. Впрочем, это не мешает продаже 8% "Алросы" в 2019 году, заложенной правительством в план приватизации.

Сейчас РФ и Якутии (через МИЗО и восемь улусов республики) принадлежат пакеты "Алросы" по чуть выше 33% акций каждый, 34% — в свободном обращении. Акционерное соглашение появилось в результате напряженной дискуссии между властями Якутии и правительством РФ о перспективах полной приватизации компании в 2014–2016 годах с сохранением за государством лишь "золотой акции", пишет издание.

В Минфине газете подтвердили, что "дискуссии о пересмотре соглашения не ведутся". В Росимуществе и правительстве Якутии тему не комментируют. В "Алросе" не обсуждают действия ключевых акционеров, но говорят, что находятся с ними в постоянном диалоге, и акционеры "поддерживают компанию в инициативах".