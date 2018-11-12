Союз "Медресурсы" допустил дефицит медицинских изделий после 2021 года

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине "Медицинские ресурсы" допускает исчезновение ряда наименований медицинских изделий с российского рынка после 2021 года из-за нового механизма их регистрации на территории РФ по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в открытом письме объединения.
Согласно новым союзным договоренностям, все медицинские изделия, обращающиеся на рынке стран-членов ЕАЭС по локальным правилам, до 31 декабря 2021 года должны пройти полную процедуру регистрации.
Для компаний РФ этот механизм стал доступен только во второй половине 2018 года. По данным авторов письма, это означает, что срок перерегистрации всех медицинских изделий для российских компаний составляет менее трех лет. По подсчетам "Медресурсов", средний срок вывода изделий на рынок ЕАЭС по новым правилам может составить от полутора до двух лет. Но в России сегодня действует уже порядка 37 тысяч регистрационных удостоверений, а, как подчеркивается в письме, в среднем за год Росздравнадзор успевает зарегистрировать около 1,5 тысячи продуктов.
Союз "Медицинские ресурсы" — некоммерческая организация, созданная в 2015 году для развития рынка медицинских изделий в РФ. Объединяет более 35 российских компаний, представляющих на российском рынке порядка двухсот иностранных и отечественных брендов медизделий. В их числе — "Рокада-Дент", "Стоматорг", "Эхо", "Эс.Ти.Ай.дент", "Стома – Денталь" и "Алвик-Медэкспресс".