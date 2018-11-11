Новак не исключил продления действующего соглашения ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 11 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключает продления действующего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти за рамки 2018 года.

"В случае необходимости не исключается", — ответил Новак на вопрос журналистов, существует ли вариант продления действующего соглашения ОПЕК+.

Он отметил, что новое соглашение о сотрудничестве стран ОПЕК+, над которым сейчас ведется работа, может быть похоже по формату на действующее соглашения. "На мой взгляд, особой разницы (с действующим — ред.) нет, потому что двери будут открыты для всех стран, кто захочет участвовать в этом. Также будут проводиться регулярные встречи и мониториться ситуация техкомитетом. Соглашение просто может носить долгосрочный характер или даже бессрочный", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки. От этого уровня Россия сокращала добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,947 миллиона баррелей в сутки.

Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.