АБУ-ДАБИ, 11 ноя — РИА Новости. Странам ОПЕК+ необходимо взвешенно подойти к вопросу о возможном сокращении добычи нефти в 2019 году и внимательно проанализировать ситуацию, в случае консолидированного решения об этом Россия свои обязательства выполнит, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Если такие решения будут приняты и это будет в интересах России, то Россия сможет выполнить свои обязательства в рамках принятых решений. Россия всегда их исполняла", — добавил министр энергетики РФ.