АБУ-ДАБИ, 11 ноя — РИА Новости. Странам ОПЕК+ необходимо взвешенно подойти к вопросу о возможном сокращении добычи нефти в 2019 году и внимательно проанализировать ситуацию, в случае консолидированного решения об этом Россия свои обязательства выполнит, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и по принятию в случае необходимости необходимых решений", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности принятия ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти.

"Если такие решения будут приняты и это будет в интересах России, то Россия сможет выполнить свои обязательства в рамках принятых решений. Россия всегда их исполняла", — добавил министр энергетики РФ.