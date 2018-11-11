"Михалыч, сгоняй за третьей". Сколько стоит самый дорогой виски в мире

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В мае на аукционе Bonhams в Гонконге с молотка ушла бутылка 60-летнего виски Macallan за 1,01 миллиона долларов. Это был рекорд — никто и никогда не платил столько за виски. К удивлению многих, рекорд продержался совсем недолго и обновился спустя всего несколько часов. Кому теперь он принадлежит, и за какой алкоголь, помимо виски, коллекционеры выкладывают круглые суммы, — в материале РИА Новости.
Старый добрый
Стоит отметить, что это действительно очень качественный виски, выдерживавшийся в бочках целых 60 лет: с 1926-го по 1986-й. В итоге на прилавки попали всего 12 бутылок этой лимитированной коллекции.
По-видимому, держатели этих лотов еще 32 года назад решили отказаться от соблазна попробовать виски на вкус и отложили бутылки в банковские ячейки до лучших времен. Их долгосрочные инвестиции в "односолодовые фьючерсы" окупились сполна.
Такие инвестиции выгодны и сейчас, если не выпить их раньше времени. В 2008 году индексы цен на редкие вина и виски были равны и находились на уровне 100 пунктов, а сейчас у вина — 151,7 против 680 у виски, сообщает Bloomberg.
По словам руководителя отдела вин и виски аукциона Bonhams Hong Kong Дэниела Лама, такая разница обусловлена тем, что вина разливают по бутылкам через год-два после урожая, виски же проводит в бочке десятилетия.
В мире наблюдается дефицит ирландского виски, нарастающий с каждым годом. Потребление этой категории алкогольных напитков ежегодно увеличивается на 10 процентов более чем в 75 странах, винокурням не хватает солода, а тот виски, что в бочках, будет выдерживаться еще около семи лет.
Эхо войны
Спустя 82 года ныряльщики порадовали любителей коллекционного алкоголя: все это время груз лежал под толщей воды и совершенно не пострадал. Возможность прикоснуться к истории оценили в 255 тысяч долларов. За бутылку.
Бутылка с автографом
Один из отцов-основателей США Томас Джефферсон увековечен не только на купюре в два американских доллара, но и на бутылке вина Chateau Lafite 1787 года, ушедшей с молотка в 1985 году за 156 тысяч долларов. Обладателем раритета, произведенного небезызвестной семьей Ротшильдов, стал издатель популярного журнала Малкольм Форбс.
Впрочем, экземпляр ценен не только из-за того, что находился в личной коллекции Джефферсона, о чем свидетельствуют его инициалы, нанесенные на бутылку. Сам год розлива выдался крайне богатым на исторические события: это и начало Русско-турецкой войны, и принятие второй Конституции США, и год рождения физика Георга Ома. А изобретатель Джеймс Уатт в 1787-м стал членом философского общества в Роттердаме.
Самое дорогое пиво в истории
Бренд Lowenbrau хорошо известен всем поклонникам пенного напитка. Хотя он относится к среднему ценовому сегменту, одну из бутылок продали в 2009 году за 16 тысяч долларов.
Аукционист Эндрю Олдридж признал, что утолить жажду этим пивом покупателю лота вряд ли удастся. Во всяком случае, если тот не является заядлым любителем гнили.
Но дело тут не во вкусовых качествах. Эту бутылку нашли в 1937 году на месте крушения дирижабля "Гиденбург" — самого крупного воздушного аппарата тех времен.
Если бы "понты" светились,
То владельцев ликера D'Amalfi Limoncello Supreme и виски Isabella's Islay можно было бы разглядеть через иллюминатор МКС даже в облачную погоду.
Ни один из напитков не переживал авиакатастрофы и даже не отличается каким-то уж совсем уникальным вкусом. Зато какие бутылки!
Лимитированная коллекция классического итальянского лимонного ликера — это два сосуда с алмазами по 13 каратов и одним алмазом в 18,5 карата. Каждый стоит по 27 миллионов долларов.
Что до односолодового виски Isabella's Islay, графин с ним скорее похож на царскую державу: выполнен из чистейшего горного хрусталя и белого золота. Кроме того, ювелиры инкрустировали сосуд почти восемью с половиной тысячами алмазов и тремя сотнями рубинов. За такое удовольствие придется отдать 6,2 миллиона долларов.