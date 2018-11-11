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Экономика

"Михалыч, сгоняй за третьей". Сколько стоит самый дорогой виски в мире

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© Fotolia / AhileosКрепкий алкоголь. Архивное фотоКрепкий алкоголь. Архивное фото
© Fotolia / Ahileos

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В мае на аукционе Bonhams в Гонконге с молотка ушла бутылка 60-летнего виски Macallan за 1,01 миллиона долларов. Это был рекорд — никто и никогда не платил столько за виски. К удивлению многих, рекорд продержался совсем недолго и обновился спустя всего несколько часов. Кому теперь он принадлежит, и за какой алкоголь, помимо виски, коллекционеры выкладывают круглые суммы, — в материале РИА Новости.

Старый добрый

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© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Рекорд в 1,01 миллиона долларов за бутылку Macallan 1926 года был побит точно такой же бутылкой, которая ушла с молотка следом, но уже за 1,1 миллиона долларов. Это значит, что один миллилитр напитка обошелся покупателю в 14,467 тысячи долларов.

Стоит отметить, что это действительно очень качественный виски, выдерживавшийся в бочках целых 60 лет: с 1926-го по 1986-й. В итоге на прилавки попали всего 12 бутылок этой лимитированной коллекции.

По-видимому, держатели этих лотов еще 32 года назад решили отказаться от соблазна попробовать виски на вкус и отложили бутылки в банковские ячейки до лучших времен. Их долгосрочные инвестиции в "односолодовые фьючерсы" окупились сполна.

Такие инвестиции выгодны и сейчас, если не выпить их раньше времени. В 2008 году индексы цен на редкие вина и виски были равны и находились на уровне 100 пунктов, а сейчас у вина — 151,7 против 680 у виски, сообщает Bloomberg.

По словам руководителя отдела вин и виски аукциона Bonhams Hong Kong Дэниела Лама, такая разница обусловлена тем, что вина разливают по бутылкам через год-два после урожая, виски же проводит в бочке десятилетия.

В мире наблюдается дефицит ирландского виски, нарастающий с каждым годом. Потребление этой категории алкогольных напитков ежегодно увеличивается на 10 процентов более чем в 75 странах, винокурням не хватает солода, а тот виски, что в бочках, будет выдерживаться еще около семи лет.

Эхо войны

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В 1916 году, в разгар Первой мировой войны, судно с труднопроизносимым названием "Йёнчёпинг" (есть такой город на юге Швеции) везло в Российскую империю две тысячи бутылок шампанского Heidsieck. Однако причалить в порту ему так и не довелось: судно потопила немецкая подводная лодка (там уважали только пиво и шнапс).

Спустя 82 года ныряльщики порадовали любителей коллекционного алкоголя: все это время груз лежал под толщей воды и совершенно не пострадал. Возможность прикоснуться к истории оценили в 255 тысяч долларов. За бутылку.

Бутылка с автографом

Один из отцов-основателей США Томас Джефферсон увековечен не только на купюре в два американских доллара, но и на бутылке вина Chateau Lafite 1787 года, ушедшей с молотка в 1985 году за 156 тысяч долларов. Обладателем раритета, произведенного небезызвестной семьей Ротшильдов, стал издатель популярного журнала Малкольм Форбс.

Впрочем, экземпляр ценен не только из-за того, что находился в личной коллекции Джефферсона, о чем свидетельствуют его инициалы, нанесенные на бутылку. Сам год розлива выдался крайне богатым на исторические события: это и начало Русско-турецкой войны, и принятие второй Конституции США, и год рождения физика Георга Ома. А изобретатель Джеймс Уатт в 1787-м стал членом философского общества в Роттердаме.

Самое дорогое пиво в истории

Бренд Lowenbrau хорошо известен всем поклонникам пенного напитка. Хотя он относится к среднему ценовому сегменту, одну из бутылок продали в 2009 году за 16 тысяч долларов.

Аукционист Эндрю Олдридж признал, что утолить жажду этим пивом покупателю лота вряд ли удастся. Во всяком случае, если тот не является заядлым любителем гнили.

© AP PhotoДирижабль "Гинденбург"
© AP Photo
Дирижабль "Гинденбург"

Но дело тут не во вкусовых качествах. Эту бутылку нашли в 1937 году на месте крушения дирижабля "Гиденбург" — самого крупного воздушного аппарата тех времен.

 

Если бы "понты" светились,

То владельцев ликера D'Amalfi Limoncello Supreme и виски Isabella's Islay можно было бы разглядеть через иллюминатор МКС даже в облачную погоду.

Ни один из напитков не переживал авиакатастрофы и даже не отличается каким-то уж совсем уникальным вкусом. Зато какие бутылки!

Лимитированная коллекция классического итальянского лимонного ликера — это два сосуда с алмазами по 13 каратов и одним алмазом в 18,5 карата. Каждый стоит по 27 миллионов долларов.

© Фото : Isabella’s IslayВиски Isabella’s Islay
© Фото : Isabella’s Islay
Виски Isabella’s Islay

Что до односолодового виски Isabella's Islay, графин с ним скорее похож на царскую державу: выполнен из чистейшего горного хрусталя и белого золота. Кроме того, ювелиры инкрустировали сосуд почти восемью с половиной тысячами алмазов и тремя сотнями рубинов. За такое удовольствие придется отдать 6,2 миллиона долларов.

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