В Шанхае на ЭКСПО заключили сделки почти на 60 миллиардов долларов

ШАНХАЙ, 10 ноя — РИА Новости. Первое китайское международное импортное ЭКСПО в субботу завершило работу в Шанхае, в нем приняли участие свыше 3,6 тысячи компаний из 151 страны и региона мира, сообщил на пресс-конференции в субботу заместитель руководителя управления по организации выставки Сунь Чэнхай.

По предварительным данным, общая сумма потенциальных годовых сделок, договоренности о которых достигнуты в рамках ЭКСПО, превысила 57,83 миллиарда долларов.

Сумма потенциальных сделок на интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование достигла уровня в 16,5 миллиарда долларов, на бытовую электронику и бытовую технику — 4,3 миллиарда долларов, на одежду, украшения и товары повседневного спроса — 3,3 миллиарда долларов, на автомобили — 12 миллиардов долларов, на пищевые продукты и сельскохозяйственную продукцию — 12,7 миллиарда долларов, а на медицинскую аппаратуру и лекарственно-оздоровительные продукты — 5,8 миллиарда долларов.

При этом общая годовая сумма потенциальных сделок в сфере услуг, включающая новые и разрабатываемые технологии, аутсорсинг услуг, инновационный дизайн и проектирование, культура и образование, туристические услуги, составила около 3,2 миллиардов долларов.

ЭКСПО проходило в Шанхае с 5 по 10 ноября.