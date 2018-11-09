Минфин США отметил изменения в управлении En+, "Русала" и "Группы ГАЗ"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство финансов США отметило, что En+, "Русал" и "Группа ГАЗ" демонстрируют существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над компаниями, следует из заявления ведомства.

Сегодня министерство в очередной раз продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ", а также контрактов с этими компаниями, — до 7 января следующего года.

"En+, "Русал" и ГАЗ предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями", — говорится в заявлении представителя минфина США.

Так, совет директоров En+ Group с 1 ноября утвердил Владимира Кирюхина в должности генерального директора, а Вячеслава Соломина — главного операционного директора группы.

Совет директоров также принял решение поручить менеджменту En+ подготовить материалы о созыве общего собрания акционеров для одобрения ими мер по "плану Баркера", в числе которых назначение новых директоров и изменение управленческой структуры в соответствии с результатами обсуждений с минфином США.