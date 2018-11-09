Штрафы для самозанятых в первый год применяться не будут, заявили в Госдуме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Штрафные санкции не будут применяться в течение первого года экспериментального введения налога на профессиональный доход для самозанятых, сказал журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Он напомнил, что аналогичная договоренность была при введении обязательности применения контрольно-кассовой техники. "У нас есть опыт прохождения контрольно-кассовой техники. Помните, как бизнес боялся, что будут применяться штрафные санкции по применению контрольно-кассовой техники. И тогда мы тоже договаривались с налоговой службой о том, что в тестовом режиме мы год никакие штрафы не применяли", — отметил Макаров.
"Но это не значит, что этих штрафных санкций не должно быть в законе. Штрафные санкции должны быть, они дисциплинируют", — добавил депутат. Согласно законопроекту, тот, кто добровольно принял решение зарегистрироваться как самозанятый, и впоследствии не оформил фискальный чек, при первом подобном нарушении должен будет заплатить штраф в размере 20% от полученной суммы. Если же в течение полугода нарушение совершается повторно, то в этом случае взыскание штрафа будет в размере 100% суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек.
Ставка налога составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах федерации: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.