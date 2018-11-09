В Крыму предложили с помощью ЯМЭФ укрепить отношения со странами ЕАЭС

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо с помощью Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) укреплять отношения со странами Евразийского экономического союза, считает вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

В пятницу в Москве прошло первое заседание программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума.

"Вопрос, который, на мой взгляд, еще не нашел отражения (в форуме) – работа с нашими ближайшими союзниками — Белоруссией, Казахстаном — странами Евразийского экономического союза. Все годы мы успешно работаем с западными странами: Германией, Италией, Австрией, Франция теперь будет", — заявил Мурадов.

"Ни разу у нас не было ни почетных гостей ближайших стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. Да и сессий серьезных, глубоких не было. Думаю, нам надо сакцентировать внимание на том, чтобы наши ближайшие партнеры пользовались возможностями Крыма, четко осознавали, что именно воссоединение Крыма с Россией стало серьезнейшим этапом укрепления безопасности всего нашего объединения ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности", — уточнил Мурадов.

По его мнению, в рамках именно этой логики нужно выстраивать отношения с помощью ЯМЭФ со странами Евразийского экономического союза.

Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.

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