Правительство одобрило законопроект о регулировании лизинговых компаний

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается введение регулирования деятельности лизинговых компаний, определенных в категорию специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее", — говорится в сообщении.

Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, регистрировать путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности ЦБ РФ. Компании, сведения о которых внесены в такой реестр, могут перевести на саморегулирование на лизинговом рынке.

Принятие превентивных мер по повышению транспарентности лизинговой деятельности позволит отслеживать качество роста и при необходимости принимать своевременные меры по предотвращению несостоятельности крупнейших лизингодателей, напрямую или косвенно связанных с государством, считают в правительстве.

Анализ лизингового рынка, проведенный федеральными органами исполнительной власти совместно с Банком России, показал, что он является высоко нестабильным, имеет признаки "теневого", отмечают в правительстве.