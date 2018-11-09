Тюменские производители представили продукцию на выставке "Золотая осень"

ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Более 70 предприятий Тюменской области представили свою продукцию на традиционной выставке "Золотая осень", которая проходит в Тюмени 8-9 ноября. В числе участников — как известные крупные предприятия, так и частные, в том числе, семейные компании, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Наша выставка традиционно завершает сельскохозяйственный год. Тюменская область — зона рискованного земледелия, непогода практически каждый год проверяет нас на прочность, и этот год не был исключением. Но наши аграрии справились, все поля убраны, животноводческие хозяйства обеспечены кормами", — привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.

Он отметил, что в этом году на выставке, помимо традиционных продуктов овощеводства, мясного и молочного животноводства, впервые представлены напитки и сыры. По словам губернатора, Тюменской области необходимо работать над развитием экспорта. Это касается не только крупных, но небольших предприятий.

"Сегодня конкретные примеры новых экспортных контрактов я услышал, думаю, что мы отдельно проработаем формы и методы поддержки этих компаний, чтобы они хорошими темпами увеличивали объемы экспорта", — сказал Александр Моор, посетив выставку.

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