Власти России продолжат развивать АПК, заявил Медведев

ГОРКИ, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти продолжат развитие агропромышленного комплекса (АПК) в РФ, а вопрос об отдельном национальном проекте по отрасли ещё предстоит обсудить.
Медведев отметил, что объемы производства в АПК растут, Россия является одной из ведущих стран-экспортеров зерна на мировом рынке. Однако на этом, по словам премьера, работа не останавливается. "Мы продолжаем наращивать поставки. Я имею в виду и возможности, которые сегодня существуют по экспорту зерновых и некоторых других культур", — сказал он.
В результате, как отметил Медведев, благодаря интенсивному развитию должна меняться жизнь на селе, строиться жилье для молодых специалистов.
"И, конечно, успехи агропромышленного комплекса — во многом результат эффективной государственной поддержки. В этом году, я напомню, мы предусмотрели 250 миллиардов рублей. И продолжим эту поддержку оказывать", — заверил глава кабмина.
В совещании приняли участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава ФАС Игорь Артемьев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.