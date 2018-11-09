ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Власти России продолжат развивать АПК, заявил Медведев

01920
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

ГОРКИ, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти продолжат развитие агропромышленного комплекса (АПК) в РФ, а вопрос об отдельном национальном проекте по отрасли ещё предстоит обсудить.

Продажа мяса птицы на Усачевском рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал рост оптовых цен на мясо птицы временным явлением
"Сегодня поговорим о некоторых вопросах, связанных с развитием агропромышленного комплекса. Несмотря на то что у нас нет отдельного национального проекта по сельскому хозяйству, этот сектор экономики остается для нас одним из приоритетов. Более того, нужен или не нужен национальный проект, отдельно еще договорились обсудить. Об этом речь шла на совещании у президента", — сказал Медведев на совещании по вопросам развития АПК.

Медведев отметил, что объемы производства в АПК растут, Россия является одной из ведущих стран-экспортеров зерна на мировом рынке. Однако на этом, по словам премьера, работа не останавливается. "Мы продолжаем наращивать поставки. Я имею в виду и возможности, которые сегодня существуют по экспорту зерновых и некоторых других культур", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями немецкого бизнеса. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин сравнил показатели экспорта российского сельского хозяйства и ВПК
По словам Медведева, успешное развитие АПК стимулирует развитие и других отраслей, включая машиностроение, химическую промышленность, активнее ведутся научные исследования. "У сельхозпроизводителей есть запрос на качественную продукцию семеноводческого комплекса", — добавил он.

В результате, как отметил Медведев, благодаря интенсивному развитию должна меняться жизнь на селе, строиться жилье для молодых специалистов.

"И, конечно, успехи агропромышленного комплекса — во многом результат эффективной государственной поддержки. В этом году, я напомню, мы предусмотрели 250 миллиардов рублей. И продолжим эту поддержку оказывать", — заверил глава кабмина.

Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил потенциал российского экспорта в ЮАР
Премьер-министр также напомнил, что в Госдуме сейчас готовится ко второму чтению бюджет на три следующих года, анализируются все основные направления АПК. По его словам, будет рассмотрен целый ряд вопросов. "Включая льготное кредитование, доступное для малого и среднего бизнеса, выделение субсидий на приобретение сельхозтехники, средства на поддержку производителей молока, развитие мясной отрасли, включая те поручения, которые были даны на Ставрополье после посещения президентом, включая, я имею в виду госпрограмму по развитию сельских территорий, и некоторые другие поручения", — сказал Медведев.

В совещании приняли участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава ФАС Игорь Артемьев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена