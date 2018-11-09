Власти России продолжат развивать АПК, заявил Медведев

ГОРКИ, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти продолжат развитие агропромышленного комплекса (АПК) в РФ, а вопрос об отдельном национальном проекте по отрасли ещё предстоит обсудить.

"Сегодня поговорим о некоторых вопросах, связанных с развитием агропромышленного комплекса. Несмотря на то что у нас нет отдельного национального проекта по сельскому хозяйству, этот сектор экономики остается для нас одним из приоритетов. Более того, нужен или не нужен национальный проект, отдельно еще договорились обсудить. Об этом речь шла на совещании у президента", — сказал Медведев на совещании по вопросам развития АПК.

Медведев отметил, что объемы производства в АПК растут, Россия является одной из ведущих стран-экспортеров зерна на мировом рынке. Однако на этом, по словам премьера, работа не останавливается. "Мы продолжаем наращивать поставки. Я имею в виду и возможности, которые сегодня существуют по экспорту зерновых и некоторых других культур", — сказал он.

По словам Медведева, успешное развитие АПК стимулирует развитие и других отраслей, включая машиностроение, химическую промышленность, активнее ведутся научные исследования. "У сельхозпроизводителей есть запрос на качественную продукцию семеноводческого комплекса", — добавил он.

В результате, как отметил Медведев, благодаря интенсивному развитию должна меняться жизнь на селе, строиться жилье для молодых специалистов.

"И, конечно, успехи агропромышленного комплекса — во многом результат эффективной государственной поддержки. В этом году, я напомню, мы предусмотрели 250 миллиардов рублей. И продолжим эту поддержку оказывать", — заверил глава кабмина.

Премьер-министр также напомнил, что в Госдуме сейчас готовится ко второму чтению бюджет на три следующих года, анализируются все основные направления АПК. По его словам, будет рассмотрен целый ряд вопросов. "Включая льготное кредитование, доступное для малого и среднего бизнеса, выделение субсидий на приобретение сельхозтехники, средства на поддержку производителей молока, развитие мясной отрасли, включая те поручения, которые были даны на Ставрополье после посещения президентом, включая, я имею в виду госпрограмму по развитию сельских территорий, и некоторые другие поручения", — сказал Медведев.

В совещании приняли участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава ФАС Игорь Артемьев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.