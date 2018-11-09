США заявили о готовности продолжить поставки СПГ в Польшу

ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. США готова отправлять Польше новые и новые танкеры со сжиженным газом, заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции совместно с уполномоченным правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петром Наимским по итогам подписания соглашения между Польшей и США о стратегическом диалоге в сфере энергетики.

Американский министр выразил сожаление по поводу того, что погода помешала ему посетить терминал сжиженного газа в Свиноустье на северо-западе Польши.

"Терминал в Свиноустье — это доказательство того, что Польша смотрит в будущее. Мы будем охотно направлять очередные корабли со сжиженным газом на этот терминал. Мы поддерживаем диверсификацию", — сказал он.

В свою очередь Наимский заявил, что "сотрудничество между Соединенными Штатами и Польшей в энергетической безопасности находится на хорошем пути".

"Безопасность доставки энергии для всех потребителей Польши – это вопрос национальной безопасности", — добавил он.

В четверг польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019–2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации).

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем сейчас российский газ.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.