На ЯМЭФ ожидают участие Путина в форуме

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина ожидается в V Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета форума Андрей Назаров.

В пятницу в Москве проходит первое заседание программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума. По словам Назарова, в ЯМЭФ-2019 примет участие более трех тысяч человек из более чем 100 стран мира, в том числе американская делегация.

"Самое главное, что мы ожидаем первых лиц государств. Руководитель Сирийской Арабской Республики Башар Асад подтвердил свое участие в пятом Ялтинском форуме. Но самое главное, что мы ожидаем участие Владимира Владимировича Путина – это главное наше ожидание", — сказал Назаров во время заседания.

Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.

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