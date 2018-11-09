Медведев проведет серию совещаний по развитию промышленности

ГОРКИ, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время проведет серию совещаний по вопросам развития целого ряда отраслей промышленности, часть из них пройдет в регионах.
По его словам, в частности предстоит продолжить работу по созданию условий для роста в базовых отраслях промышленности. "Нужно развивать импортозамещение, внедрять инновации, наращивать долю высокотехнологичной продукции, привлекать частные инвестиции и активно продвигать наши товары на внешние рынки. В общем, всем этим мы займемся. Часть совещаний будет в Москве, часть — в регионах",- добавил премьер.