Эксперт назвал причины снижения цен на нефть ниже 70 долларов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Решение США временно освободить ряд стран от действия санкций против Ирана, а также сообщения о рекордных уровнях добычи нефти РФ, США и Саудовской Аравии повлияли на снижение цены на нефть ниже 70 долларов за баррель марки Brent, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Одна из причин — это послабления на ограничения импорта иранского сырья со стороны США в отношении 8 стран, в том числе Японии, Кореи и Индии. Более того, рост цен в связи с санкциями был заложен ранее, поскольку резкого выбытия иранской нефти не произошло — процесс занял почти полгода. Также на рынке сказались сообщения о рекордных уровнях добычи из России, США и Саудовской Аравии", — сказала она.

Стоимость нефти марки Brent в пятницу днем опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля, а цена марки WTI упала ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта. По состоянию на 15.51 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,16%, до 69,83 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 1,37%, до 59,84 доллара за баррель.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Опасения роста избытка на рынке нефти были поддержаны данными по ее запасам в США. Как сообщило в среду минэнерго страны, за предыдущую неделю запасы увеличились на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,43 миллиона баррелей.

Кроме того, в среду Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена нарастить добычу еще на 300 тысяч баррелей в день к началу следующего года, если Москва и Эр-Рияд не договорятся об ограничении добычи. По данным издания, РФ увеличила с мая суточную добычу нефти на 450 тысяч баррелей, что привело к тому, что был достигнут наивысший показатель по добыче за весь постсоветский период — 11,5 миллиона баррелей в сутки. Днем ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за предыдущую неделю выросла до 11,6 миллиона баррелей в день.