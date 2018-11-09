Сенатор Мезенцев рассказал о важности льготирования технологий нефтедобычи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Льготирование технологий, а не деятельности компаний является важнейшим фундаментом развития нефтедобычи на ближайшие десятилетия в РФ, заявил глава экономического комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.
Он также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль — локомотив российской экономики, и интерес со стороны государства может вывести ее на такой этап в развитии, когда эта сфера будет способна предъявлять другим направлениям свои успехи в реализации новых цифровых технологий, в научно-исследовательских работах. Кроме того, внимание государства к развитию отрасли, по словам сенатора, позволит добавить социального оптимизма, в том числе в традиционных регионах нефтедобычи, какой является Югра.
"Глубоко в этом убеждена: назрело время, когда необходимо принять решения для обеспечения развития нефтегазовой отрасли РФ, чтобы закрепить и развивать энергетическое лидерство государства в мире", — добавила губернатор.