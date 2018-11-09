Сенатор Мезенцев рассказал о важности льготирования технологий нефтедобычи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Льготирование технологий, а не деятельности компаний является важнейшим фундаментом развития нефтедобычи на ближайшие десятилетия в РФ, заявил глава экономического комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня мы не раз подчеркивали, что льготирование технологий, а не собственно деятельности компаний — важнейший фундамент обращенности в горизонте планирования нефтедобычи на десятилетия вперед, а значит — решения социальных вопросов и убежденности людей в завтрашнем дне", — сказал Мезенцев журналистам в Ханты-Мансийске по итогам выездного совещания, посвященного разработке государственной программы повышения нефтеотдачи.

Он также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль — локомотив российской экономики, и интерес со стороны государства может вывести ее на такой этап в развитии, когда эта сфера будет способна предъявлять другим направлениям свои успехи в реализации новых цифровых технологий, в научно-исследовательских работах. Кроме того, внимание государства к развитию отрасли, по словам сенатора, позволит добавить социального оптимизма, в том числе в традиционных регионах нефтедобычи, какой является Югра.

В свою очередь глава автономного округа Наталья Комарова заявила журналистам о важности диверсификации экономики округа, в том числе и для того, чтобы как можно больше жителей имели возможность реализовать свои профессиональные навыки и знания. В то же время, отметила она, Югра — регион с "ярко выраженной компетенцией".

"Глубоко в этом убеждена: назрело время, когда необходимо принять решения для обеспечения развития нефтегазовой отрасли РФ, чтобы закрепить и развивать энергетическое лидерство государства в мире", — добавила губернатор.

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