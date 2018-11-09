Сирийские компании надеются представить свои товары на российских выставках

ШАНХАЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сирийские компании, участвующие в первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, надеются принять участие и в российских выставках и ярмарках, где они смогут представить свою продукцию и попытаться выйти на российский рынок.
"Мы бы очень хотели поблагодарить Россию, и российский народ, армию и правительство. У Сирии есть много лживых друзей, но только не Россия, мы очень ценим вашу поддержку, лояльное отношение и честность", — сказал собеседник агентства.
Он выразил надежду, что в скором времени сможет "представить свою компанию на выставке в России". "Мы пока не знаем, на какой выставке в России мы могли бы представить свою продукцию, очень нужно, чтобы кто-нибудь предоставил нам информацию", — сказал он.
По ее словам, "сейчас китайский рынок открывается, мы продвигаемся на него, я надеюсь, что мы откроем для себя и российский рынок, меня уже спрашивали о России, я не вижу причин, почему бы на него не выйти, но все же нужно идти шаг за шагом", — сказала она.
Он сообщила, что китайские организаторы предоставили хорошую скидку сирийским компаниям, что позволило им принять участие в ЭКСПО, "я очень надеюсь, что российское правительство сделает то же самое и организует такую же выставку".
Первое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, в ней принимают участие свыше 3 тысяч компаний из почти 130 стран и регионов.