Сирийские компании надеются представить свои товары на российских выставках

ШАНХАЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сирийские компании, участвующие в первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, надеются принять участие и в российских выставках и ярмарках, где они смогут представить свою продукцию и попытаться выйти на российский рынок.

Глава дамасской компании Yassen Haidar по производству сладостей Абу Бадер Ясин Хайдар рассказал РИА Новости, что они рассчитывают "в следующий раз поехать в Россию для участия в выставке и попытаться выйти на российский рынок, и это не ради бизнеса, это из-за наших отношений".

"Мы бы очень хотели поблагодарить Россию, и российский народ, армию и правительство. У Сирии есть много лживых друзей, но только не Россия, мы очень ценим вашу поддержку, лояльное отношение и честность", — сказал собеседник агентства.

Он выразил надежду, что в скором времени сможет "представить свою компанию на выставке в России". "Мы пока не знаем, на какой выставке в России мы могли бы представить свою продукцию, очень нужно, чтобы кто-нибудь предоставил нам информацию", — сказал он.

В свою очередь директор дамасской компании по производству лекарств и косметики из натуральных ингредиентов BioCham Раула аль-Адиб отметила, что в настоящий момент ее компания попытается выйти на китайский рынок, но выразила желание также приехать и в Россию.

По ее словам, "сейчас китайский рынок открывается, мы продвигаемся на него, я надеюсь, что мы откроем для себя и российский рынок, меня уже спрашивали о России, я не вижу причин, почему бы на него не выйти, но все же нужно идти шаг за шагом", — сказала она.

Он сообщила, что китайские организаторы предоставили хорошую скидку сирийским компаниям, что позволило им принять участие в ЭКСПО, "я очень надеюсь, что российское правительство сделает то же самое и организует такую же выставку".

Первое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, в ней принимают участие свыше 3 тысяч компаний из почти 130 стран и регионов.