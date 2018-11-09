Свердловский губернатор рассказал о возможностях, которые даст ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил опыт региона по реализации образовательных проектов и рассказал о возможностях, которые даст проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге развитию этой сферы, сообщает в пятницу департамент информполитики главы области.

Куйвашев рассказал об этом на специализированном форуме в Париже.

Участие в образовательном форуме приняли министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, представители крупнейших российских вузов — МГИМО, Высшей школы экономики, РУДН, Cколковского института науки и технологий, УрФУ и УрГЭУ.

"В последние годы отмечен стабильный рост международного авторитета и конкурентоспособности российских вузов. По итогам 2017 года в мировые рейтинги вошли 40 российских университетов, из них 11 — в первую сотню и 17 вузов — в ТОП-200 общих, предметных и отраслевых мировых рейтингов. К 2024 году мы планируем увеличить число иностранных учащихся-очников в российских вузах и профессиональных образовательных организациях до 425 тысяч человек", — приводятся в сообщении слова Котюкова.

По словам министра, существующая база и накопленный опыт в сфере образования позволят России достойно провести Всемирную выставку ЭКСПО-2025.

Куйвашев представил участникам образовательного форума проект "Уральская инженерная школа", а также опыт участия Свердловской области в движении WorldSkills и другие наработки.

"Качественная инфраструктура для образовательных учреждений — важнейшая задача для нас. Мы строим детские сады, школы и корпуса университетов по самым современным стандартам — с бассейнами и стадионами, оснащаем их новейшим оборудованием и компьютерной техникой, поддерживаем талантливых школьников, студентов и их педагогов. Во многом благодаря этому Свердловская область входит в десятку российских регионов по ключевым макроэкономическим показателям", — сказал губернатор.

Он отметил, что Свердловская область представляет страну в борьбе за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Наследием выставки в Екатеринбурге станет высокотехнологичный "умный город". Он даст уникальный шанс выйти на новый уровень развития технологий, которые будут служить человеку и позволят ему жить в гармонии с окружающим миром.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами уральской столицы являются Осака и Баку.

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