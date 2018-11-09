"Аэрофлот" отметили престижной премией CNews AWARDS за it-проекты

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" удостоена престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации "IT-проект года в транспортной отрасли", говорится в пресс-релизе компании.

Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Программа NDC (New Distribution Capability) обеспечивает создание в сегменте продаж прямого канала с агентствами и поисковиками, что значительно повышает эффективность бизнеса и качество обслуживания пассажиров.

Главная отличительная черта стандарта NDC — высокая степень персонализации услуг с учетом возможностей и предпочтений конкретного клиента. Вместо базовых сведений ему предоставляется "объемное" информирование о продукте авиакомпании: возраст воздушного судна, конфигурация салона, полный перечень тарифов и дополнительных услуг. Это позволяет пассажиру делать более информированный выбор при планировании путешествия.

Весь спектр дополнительных услуг и тарифных групп авиакомпании посредством NDC может быть приобретен напрямую через метапоисковые и агентские порталы, подключаемые к NDC-шлюзу Аэрофлота, причем авиакомпания полностью контролирует заказ услуг и сопровождает клиента, отмечает компания.

В конце 2017 года Аэрофлот получил от IATA сертификат третьего — самого высокого — уровня в рамках внедрения стандарта NDC. Это достижение стало возможным благодаря полной автоматизации бизнес-процессов в ведущей российской авиакомпании, которая стабильно занимает четвертое место по цифровизации среди авиаперевозчиков мира в рейтинге компании по стратегическому консалтингу Bain & Company.

Активное внедрение самых современных IT-решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, обозначено как один из приоритетов новой Стратегии развития Аэрофлота до 2023 года.

Аэрофлот не впервые становится лауреатом премии CNews AWARDS, одна из ключевых целей которой — выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2016 году авиакомпания получила эту награду в номинации "ЦОД года" за создание модульного центра обработки данных (ЦОД).