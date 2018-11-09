Меткомбинат в Волгограде возобновит работу на следующей неделе

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", который был признан в четверг банкротом и приостановил производство, возобновит работу 13 ноября, сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Валерий Явецкий.

"Предприятие сейчас остановлено по техническим причинам в связи со строительством газоочистки, работает подрядная организация, 12 ноября они прекращают работу по предварительному монтажу крыши завода, при частичном перекрытии будет работать одна печь (в цехе ЭСПЦ №2 – ред.). Для работы условия есть: металл есть, ферросплавы есть, договоры на поставку материалов. Потом начинаем катать металл, сформируется пакет заказов. С 13 ноября начнем работать в обычном режиме", — сообщил журналистам Явецкий.

Арбитражный суд Волгоградской области в четверг принял решение о признании меткомбината "Красный Октябрь" несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства на полгода из-за долгов на 600 миллионов рублей. Ранее представитель комбината говорил РИА Новости, что задолженность погашена перед налоговой инспекцией и главным кредитором — Златоустовским электрометаллургический заводом, который выкупил права-требования у других кредиторов.

Однако на заседании суда о банкротстве специалист УФНС по Волгоградской области представил документы об имеющейся текущей задолженности на сумму 130 миллионов рублей по налоговым и страховым выплатам. По данным ФНС, кроме того, у комбината обнаружен непокрытый убыток в 2 миллиарда рублей по итогам 2017 года, заёмные средства в 3 миллиарда рублей, общие обязательства предприятия составили более 8 миллиардов рублей. В пятницу арбитраж определил конкурсным управляющим Сергея Харченко.

После вынесения решения суда о банкротстве предприятие приостановило производство. Губернатор Андрей Бочаров заявил во время встречи с коллективом комбината о его поддержке, региональные власти готовы оплатить часть долгов перед поставщиками, по зарплате, а также обеспечить заказами предприятие.

"Красный Октябрь" — один из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. На предприятии работает около 3,5 тысячи человек.