Для участия в форуме по цифровому развитию РФ поданы около тысячи заявок

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около тысячи человек зарегистрировались для участия в форуме "Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития", который пройдет 15 ноября в Москве в Экспоцентре, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета

"Российской недели высоких технологий-2019" (РНВТ), депутат Госдумы Владимир Кононов.

Форум состоится в рамках "РНВТ-2019", которая проводится уже четвертый год.

"Российская неделя высоких технологий и форум набирают обороты. На сегодня на форум зарегистрировались порядка тысячи человек. Мы рассчитываем на 500-600 человек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году", — сказал Кононов на совещании по подготовке к форуму.

По его словам, в форуме примут участие представители компаний в области развития технологий искусственного интеллекта и больших данных, руководители федеральных и региональных органов власти, представители научных и образовательных организаций, в частности Российской академии наук, МФТИ, ГУУ и ИТМО. Кроме того, в этом году в рамках форума впервые пройдут две секции, которые будут посвящены ключевым темам национальной стратегии цифрового развития — развитию технологий искусственного интеллекта и продвижению на рынке российского программного обеспечения. В рамках форума на площадке

"Экспоцентра" также пройдет специализированная выставка.

"Если ранее мы проводили в рамках РНВТ форум, который назывался "Отечественный софт: эффективные решения", то сейчас повестка форума расширена. В этом году форум называется "Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". Это три кита, на которых строится цифровая экономика России. В этом году, помимо пленарного заседания, мы проведем еще две секции: по искусственному интеллекту и по отечественному софту", — сказал Кононов.

Он отметил, что форум станет площадкой для связи производителей технологий искусственного интеллекта, больших данных и отечественного софта и потребителей — компаний и предприятий, заинтересованных в цифровом развитии.

"Этот форум каждый год становится все более практическим. Вопросы искусственного интеллекта и больших данных — это не вопросы виртуальной реальности и далекого будущего, это наша сегодняшняя жизнь. Мы внедряем отечественные разработки в экономику страны. В форуме примут участие представители Комитета по образованию и науке Госдумы, так как будут обсуждаться вопросы правового обеспечения реализации национальной стратегии научно-технологического развития России", — сказал Кононов.