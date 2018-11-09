На популяризацию института самозанятых хотят выделить миллиард рублей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти РФ планируют выделить около 1 миллиарда рублей на популяризацию института самозанятых в 2019-2021 годах, следует из поправок правительства РФ ко второму чтению проекта бюджета РФ на эти годы.

В документе отмечается, что средства будут выделены на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых.

В 2019 году предлагается предусмотреть 215 миллионов рублей, в 2020 году — 430 миллионов рублей, в 2021 году — 400 миллионов рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог".

Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.