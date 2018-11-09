В Волгограде приостановил производство меткомбинат "Красный Октябрь"

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Производство на волгоградском металлургическом комбинате "Красный Октябрь" приостановлено после вынесения решения суда о банкротстве предприятия, сообщил журналистам директор по производству комбината Сергей Марченко.

"Вчера после вынесения решения о банкротстве предприятия комбинат приостановил производство. Но рабочие сегодня вышли на работу, зарплату им выплатят на следующей неделе, задолженности нет", — сказал Марченко.

Арбитражный суд Волгоградской области в четверг принял решение о признании меткомбината "Красный Октябрь" несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства на полгода из-за долгов на 600 миллионов рублей. Ранее представитель комбината говорил РИА Новости, что задолженность погашена перед налоговой инспекцией и главным кредитором — Златоустовским электрометаллургический заводом, который выкупил права-требования у других кредиторов.

Однако на заседании суда о банкротстве специалист УФНС по Волгоградской области представил документы об имеющейся текущей задолженности на сумму 130 миллионов рублей по налоговым и страховым выплатам. По данным ФНС, кроме того, у комбината обнаружен непокрытый убыток в 2 миллиарда рублей по итогам 2017 года, заёмные средства в 3 миллиарда рублей, общие обязательства предприятия составили более 8 миллиардов рублей.

В пятницу арбитраж методом случайной выборки определил конкурсного управляющего из членов "Первой саморегулируемой организации арбитражных управляющих" (Москва). Им стал Сергей Харченко.

"Красный Октябрь" — один из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. На предприятии работает около 3,5 тысячи человек.