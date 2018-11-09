Власти Волгоградской области готовы поддержать обанкротившийся меткомбинат

ВОЛГОГРАД, 9 ноя- РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о поддержке региона обанкротившегося металлургического комбината "Красный Октябрь", региональные власти готовы оплатить часть долгов перед поставщиками, по заработной плате, а также обеспечить заказами предприятие, передает корреспондент РИА Новости.

Губернатор Волгоградской области встретился в пятницу с трудовым коллективом металлургического комбината" Красный Октябрь" и выразил свою позицию в связи с банкротством предприятия. "Мы не оставим наедине с проблемами. Ситуация критичная, сложная, она связана не с качеством продукции, не с востребованностью, а с неэффективным управлением производством. Это и привело. Все счета предприятия заблокированы", — сообщил на встрече Бочаров.

По его словам, для сохранения предприятия необходимо оздоровление комбината, среди мер поддержки губернатор назвал погашение регионом части долга перед поставщиками и по зарплате, помощь в завершении установки газоочистного оборудования. "Я говорил с Минпромом, есть возможность обеспечить предприятие заказами, но нам нужно гарантировать их выполнение", — заявил губернатор. Также Бочаров предложил создать наблюдательный совет, куда войдут и общественники.

Арбитражный суд Волгоградской области в четверг принял решение о признании меткомбината "Красный Октябрь" несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства на полгода из-за долгов на 600 миллионов рублей. Ранее представитель комбината говорил РИА Новости, что задолженность погашена перед налоговой инспекцией и главным кредитором — Златоустовским электрометаллургический заводом, который выкупил права-требования у других кредиторов.

Однако на заседании суда о банкротстве специалист УФНС по Волгоградской области представил документы об имеющейся текущей задолженности на сумму 130 миллионов рублей по налоговым и страховым выплатам. По данным ФНС, кроме того, у комбината обнаружен непокрытый убыток в 2 миллиарда рублей по итогам 2017 года, заёмные средства в 3 миллиарда рублей, общие обязательства предприятия составили более 8 миллиардов рублей.

В пятницу арбитраж методом случайной выборки определил конкурсного управляющего из членов "Первой саморегулируемой организации арбитражных управляющих" (Москва). Им стал Сергей Харченко. После вынесения решения суда о банкротстве предприятия приостановило производство. "Красный Октябрь" — один из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. На предприятии работает около 3,5 тысячи человек.