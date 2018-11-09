Оренбуржье входит в тройку лидеров по качеству управления регфинансами

ОРЕНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. По итогам прошлого года Оренбургская область заняла второе место среди российских регионов по качеству управления региональными финансами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

По данным Минфина, которое оценивало регионы по 50 показателям, Оренбуржье лидирует по таким направлениям деятельности, как "Качество исполнения бюджета", "Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями", "Выполнение майских указов президента".

"По результатам оценки качества управления региональными финансами Оренбургская область вошла в тройку лидеров, получив 90,3 балла", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Оренбуржье также отмечено как один из трех субъектов, реализующих практику предоставления единой субвенции. Кроме того, бюджеты всех 447 муниципальных образований области утверждены на трехлетний период.

В пресс-службе добавили, что Оренбургская область третий год входит в число субъектов с первой степенью качества управления региональными финансами. По итогам 2015 года регион занимал пятое место в рейтинге Минфина, в 2016 году — четвертое.

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