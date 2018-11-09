В пятницу Saudi Aramco обсудит с "Новатэк" покупку доли в "Арктик СПГ 2"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что на встрече с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном в пятницу в Москве обсудит покупку доли в "Арктик СПГ-2" и рассчитывает на подписание соглашения в максимально короткие сроки.

"Мы будем обсуждать все возможности для сотрудничества, в том числе "Арктик СПГ-2"", — сказал журналистам Нассер.

"Мы надеемся, что это произойдет в максимально короткие сроки", — сказал он, отвечая на вопрос, когда компания планирует подписать соглашение о покупке доли в "Арктик СПГ-2".

При этом Нассер отказался комментировать, какую именно долю в проекте хочет приобрести Saudi Aramco.