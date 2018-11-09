Суд в США заблокировал проект нефтепровода Keystone XL компании TransCanada

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральный суд штата Монтана заблокировал одобренный госдепартаментом США проект нефтепровода Keystone XL компании TransCanada, сообщает газета Hill.

По информации издания, судья Брайан Моррис решил, что при анализе проекта госдепартамент не учел должным образом такие факторы, как негативное воздействие на окружающую среду и риск разлива нефти. Таким образом, суд поддержал экологические организации и представителей коренных народов США, по мнению которых пересмотренный маршрут нефтепровода требует полной единой экологической экспертизы.

Как отмечает издание, подобное решение судьи в очередной раз ставит под сомнение реализацию этого одного из наиболее спорных проектов.

В сентябре сообщалось, что канадский трубопроводный оператор TransCanada планирует начать строительство трубопровода Keystone в следующем году.

В августе суд постановил, что госдеп должен провести новую экологическую экспертизу проекта Keystone XL компании TransCanada с учетом изменения его маршрута. Госдеп 21 сентября опубликовал экологическую оценку новой предполагаемой трассы нефтепровода через Небраску, придя к выводу, что он не угрожает водным объектам или животному и растительному миру.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. Против проекта выступают экологические организации и часть местных жителей.