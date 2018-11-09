Суд в США заблокировал проект нефтепровода Keystone XL компании TransCanada

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральный суд штата Монтана заблокировал одобренный госдепартаментом США проект нефтепровода Keystone XL компании TransCanada, сообщает газета Hill.
Как отмечает издание, подобное решение судьи в очередной раз ставит под сомнение реализацию этого одного из наиболее спорных проектов.
В августе суд постановил, что госдеп должен провести новую экологическую экспертизу проекта Keystone XL компании TransCanada с учетом изменения его маршрута. Госдеп 21 сентября опубликовал экологическую оценку новой предполагаемой трассы нефтепровода через Небраску, придя к выводу, что он не угрожает водным объектам или животному и растительному миру.
В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. Против проекта выступают экологические организации и часть местных жителей.