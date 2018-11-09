Samsung отмечает повышенный спрос на лизинг смартфонов в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Samsung Electronics отмечает повышенный спрос на программу лизинга флагманских смартфонов в России, более половины телефонов в магазинах-участниках приобретались по этой программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
Стоимость лизинга составляет от 3,79 тысячи рублей в месяц. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность. После внесения 12 платежей или после 6 платежей с доплатой в 3,9 тысячи рублей участник программы может бесплатно поменять смартфон на более новую модель при отсутствии повреждений. При этом за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3,9 тысячи рублей.
Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания работает на российском рынке. По данным МТС за третий квартал, Samsung стал вторым по количеству проданных смартфонов в России (24,8%). Доля Huawei и Apple составили 28,3% и 11,7% соответственно.