Samsung отмечает повышенный спрос на лизинг смартфонов в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Samsung Electronics отмечает повышенный спрос на программу лизинга флагманских смартфонов в России, более половины телефонов в магазинах-участниках приобретались по этой программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.

Лизинг смартфонов был впервые запущен в России 1 октября. Такую услугу покупателям предложил Samsung. Согласно условиям программы, лизинг пока распространяется только на флагманские смартфоны Samsung (Galaxy S9 и S9+, Note9) в фирменных салонах компании в пяти регионах РФ.

Стоимость лизинга составляет от 3,79 тысячи рублей в месяц. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность. После внесения 12 платежей или после 6 платежей с доплатой в 3,9 тысячи рублей участник программы может бесплатно поменять смартфон на более новую модель при отсутствии повреждений. При этом за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3,9 тысячи рублей.

По словам представителя Samsung, в октябре более половины флагманских смартфонов в магазинах, участвующих в программе, приобретались в лизинг. Самым популярным смартфоном в первом месяце действия программы стал Galaxy Note9 — на него пришлось 70% от всех продаж. При этом 55% из всех продаж по программе пришлись на Galaxy Note9 с 128ГБ памяти.

Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания работает на российском рынке. По данным МТС за третий квартал, Samsung стал вторым по количеству проданных смартфонов в России (24,8%). Доля Huawei и Apple составили 28,3% и 11,7% соответственно.