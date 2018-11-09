Орешкин оценил шансы России оспорить в ВТО пошлины США на сталь и алюминий

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что у России есть хорошие перспективы оспорить пошлины США на сталь и алюминий в ВТО, РФ уверена в своей позиции.
Помимо России эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах.
Министр подчеркнул, что решение суда ВТО состоится в том случае, если деятельность ВТО не будет полностью заблокирована, чего сейчас пытается добиться американская сторона. "Это касается работы апелляционного органа. Блокируются назначения новых судей. Из-за этого в определенный момент вся процедура спора может быть заблокирована", — уточнил Орешкин.