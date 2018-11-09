Расчеты в нацвалютах существенно не повлияют на курс рубля, заявил Орешкин

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля.
По словам министра, нужно упрощать регулирование, где-то государству на первой стадии оказывать определенную поддержку ликвидности обменных операций.
На вопрос, может ли это повлиять на курс рубля, Орешкин ответил: "Существенно нет. Рубль — в целом устойчивая валюта. Гораздо сильнее на курс влияет макроэкономическая политика в части инфляционного таргетирования и бюджетного правила, которая проводится у нас в стране", — сказал министр.