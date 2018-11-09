Расчеты в нацвалютах существенно не повлияют на курс рубля, заявил Орешкин

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля.

Россия и Китай ведут переговоры о переходе на расчеты в национальных валютах. По словам Орешкина, сейчас необходимо создать систему расчетов, удобную для агентов обеих сторон.

По словам министра, нужно упрощать регулирование, где-то государству на первой стадии оказывать определенную поддержку ликвидности обменных операций.

"Необходимо, чтобы российская компания, которая что-то покупает в Китае, или китайская компания, которая что-то покупает в России, могли с минимальными издержками совершить конверсию без использования третьих валют, потому что с ними всегда дополнительные издержки", — отметил Орешкин.

На вопрос, может ли это повлиять на курс рубля, Орешкин ответил: "Существенно нет. Рубль — в целом устойчивая валюта. Гораздо сильнее на курс влияет макроэкономическая политика в части инфляционного таргетирования и бюджетного правила, которая проводится у нас в стране", — сказал министр.